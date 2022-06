Nova casa: devo chamar um arquiteto ou não?

Construir uma casa não é uma tarefa simples e muita gente sabe disso melhor do que ninguém, pois quem já construiu conhece bem os desafios de colocar uma casa de pé, ainda mais se for aquela casa do seu sonho. Mas tudo isso pode ser minimizado se você fizer um bom projeto e seguir o que manda o bom senso.

Sabe aquela coisa de você abrir uma porta e dar de cara com uma parede ou aqueles corredores enormes? Ou ainda a porta do quarto na cozinha? É preciso planejar e pensar bem antes de iniciar a construção e neste caso o arquiteto é a pessoa certa para ajudar nisso. Normalmente os arquitetos já trabalham em parcerias com engenheiros e você não precisa fazer a contratação separada, ou seja, o próprio arquiteto encaminha para os profissionais responsáveis.

A necessidade de curtir a casa e receber os amigos cresce junto com a valorização da figura do arquiteto. De acordo com o Instituto Brasileiro de Arquitetura (IAB), existem atualmente 82 mil arquitetos formados no Brasil, profissional cujo objetivo maior é buscar a relação do homem com o espaço – papel essencial na melhoria da qualidade de vida. Portanto, na hora de construir, reformar ou decorar a casa vale pensar na contratação do arquiteto, que pode ser requisitado para uma simples consultoria ou até para o gerenciamento total da obra. Confira o benefício de contratar o arquiteto!