6 objetos de design para complementar sua casa!

Sofá, cadeira, iluminação, mesa, castiçais, vaso de flores: dá para encontrar design em objetos de todos os tipos e criar uma decoração moderna e diferente para sua casa! A presença de item decorativo torna o ambiente da casa mais alegre e personalizado. As peças devem combinar com o estilo do ambiente, estarem no tamanho certo e não deixarem a decoração carregada.

A decoração moderna baseia-se na utilização de linhas retas aliadas às formas curvilíneas e puras. A proposta deste estilo é proporcionar um ambiente com a personalidade dos donos, que seja agradável e, principalmente, para ser “vivido” e não apenas admirado. Deve ser levado em conta a praticidade, usabilidade e, claro, a estética do ambiente.

Ao definir o estilo para a decoração da sua casa – clássico, moderno, rústico, provençal ou contemporânea – não se esqueça de que os móveis, independente do estilo de decoração escolhido, devem ser proporcionais ao tamanho do ambiente. Confira agora algumas ideias de objetos que combina com cada estilo da sua casa e escolha o seu!