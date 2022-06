Decoração apropriada para crianças!

Ah, como é bom ser criança e ter um lindo quarto decorado, com tudo o que é necessário e mais um pouco, mas alguns cuidados na decoração dos pequenos é importante. Afinal, os quartos são os cômodos mais pessoais e íntimos da casa, pois eles servem como local de descanso e funcionam quase como um refúgio para seus donos. Pensando nisso, é importantíssimo que a organização e a décor do ambiente reflita os hábitos, gostos e a personalidade do proprietário do espaço.

Quando o assunto é quarto infantil não é diferente. Ainda que a criança não tenha preferências bem definidas é essencial que o quarto seja confortável, transmita para a criança o sentimento de segurança e traga referências das atitudes e gostos dela. Não existem regras fixas, mas pensar nos sentimentos que o ambiente irá transmitir é muito fundamental.

Outro ponto que merece toda atenção sobre a decoração de quartos infantis é romper com os esteriótipos: quarto de menina decorado em rosa e de menino em azul. Novamente, o mais importante é criar um ambiente harmônico, agradável e útil, onde a criança possa brincar, dormir e passar momentos com segurança e tranquilidade. Confira diferentes ideias para decorar o quarto dos seus filhos de forma criativa, utilizando móveis, cores e outros elementos decorativos de forma apropriada.