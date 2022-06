As áreas sociais da casa são lugares importantes para a vida do ambiente. São geralmente nessas áreas onde os encontros com amigos e familiares acontecem, logo, são nestes locais onde as boas histórias nascem. Apostar em uma decoração que incentiva o conforto e a alegria nestes espaços, é uma boa forma de deixar o local mais atrativo e descontraído, ingredientes perfeitos para demonstrar o quanto a felicidade é importante dentro da casa. Quando listamos elementos ainda mais específicos da decoração, como mesas e cadeiras, a oportunidade de variar as composições nasce dentro do planejamento para o nosso lar. Para levar esse tom alegre às mesas e cadeiras do local, uma das boas opções é apostar na variedade de cores. Esta escolha, além de descontrair o ambiente, traz a possibilidade de colocar no ambiente uma paleta de cores que melhor se adéqua à ideia decorativa, além de deixar o seu próprio lar mais colorido.

Seja em tons mais vivos, pastéis, monotons ou como sua criatividade achar melhor, a solução para uma sala ou cozinha mais alegre, certamente passa pelas cores de suas mesas e cadeiras, que trarão ainda mais inspirações para as boas histórias dos amigos ou familiares nos momentos de refeição ou mesmo de aproveitar para por a conversa em dia.

Se você gostou da ideia de colorir seu ambiente, sente-se conosco em nossas mesas e cadeiras coloridas, leia nossas ideias e viaje neste mundo maravilhoso que é a decoração!