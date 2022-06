Decorando com plantas

Vasos para plantas não tem que seguir ou se adequar a regras. No entanto, é importante estabelecer uma proporção agradável entre o vaso e a planta. As composições podem ser feitas na sala de estar, cozinha, jardim de inverno, varandas e até banheiros.

Vasos baixos e pequenos são bons para o desenvolvimento de plantas, como as suculentas. Já os vasos compridos e estreitos funcionam muito bem com plantas largas e volumosas, como Tulipas e Gerberas. Vasos com a boca estreita e e que seguem formatos mais esféricos pedem plantas com tronco único, como bambus e Dracenas.

Os pequenos combinam com plantas menores, como e lírios. As floreiras atuam muito bem criando visuais interessantes e delimitando espaços. As bacias são utilizadas com plantas baixas, ervas e temperos. Como as possibilidades são infinitas dentro desse quesito, selecionamos aqui algumas opções para te guiar na hora da criação.