Mesas perfeitas para a cozinha

A madeira encontrada no painel de parede e na mesa é bem aparente nesta cozinha. Além dela, os itens como cadeira e suporte da bancada em branco também dão as caras. O projeto foi comandado pelo arquiteto Élcio Bianchini. A mesa segue a linha de ilha e é desenhada em linhas retas. As cadeiras a sua volta em laca branca tem um formato orgânico que contribui com o décor do local.