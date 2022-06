10 dicas para quartos infantis com adesivos de parede

Este projeto de quarto com beliche privilegia as linhas retas e as formas geométricas, presentes nos armários, nos quadros e nas gavetas. Os elementos de azul e rosa, em harmonia com o piso de madeira e a parede de tons pastéis deixam esse ambiente com um olhar de conforto e tranquilidade. No beliche de baixo, recortes colados na parede trazem as lembranças e as preferências de uma das crianças, enquanto no beliche de cima o belo adesivo traz uma mensagem de incentivo e motivação: ’aproveite o brilho do sol, sempre’. Um conselho para se seguir o resto da vida!