Ecológica e preço acessível

A redução do impacto ambiental é uma das razões pelas quais as pessoas optam por uma casa ecológica, porém, existem muitas outras boas razões. A redução do consumo de energia e de água, recursos escassos e caros, torna este tipo de construção uma escolha acertada e necessária. As casas ecológicas combinam eficiência energética e design, bem como reduzem os estragos na natureza. Quais outros motivos você necessita? Talvez o seguinte. Além de diminuir o impacto ambiental, estas casas, através do uso de novas tecnologias, possibilitam a produção e utilização de energias limpas, criando não apenas casas acolhedoras e confortáveis, como casas auto-suficientes em energia. E, sua construção, na sua versão pré-fabricada ou modular, leva apenas umas poucas semanas, gerando economia com mão-de-obra.

Esqueça a velha ideia de casinhas rústicas de estilo campestre, que remetem ao retorno de uma vida rural. Hoje em dia, as casas ecológicas contam com materiais de primeira qualidade e design inovador e arrojado, além de sistemas automatizados de última geração que controlam todas as funções de uma residência.

Sabemos que o conceito ’ecológico’ está ligado à construção de uma casa que respeita o entorno e emprega materiais naturais e otimiza o uso de todos os recursos. Partindo deste conceito, o mercado atualmente nos oferece uma vasta gama de possibilidades.

Nos últimos anos tem havido uma abundância de opções de projetos de casas sustentáveis. Muitos arquitetos e empresas têm despendido tempo e esforços para criar soluções inovadoras e personalizadas para atender às particularidades de cada cliente, a fim de satisfazer às necessidades das pessoas e ao mesmo tempo otimizar o gasto dos recursos naturais e diminuir a pegada ambiental. Vejamos a seguir alguns exemplos de projetos ecológicos para você se inspirar.