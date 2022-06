Mansão perfeita para descanso

Na sala de estar podemos verificar o vértice da cobertura de estrutura de madeira composta de dois planos inclinados, ou telhado duas águas, como o denominamos no Brasil. A cobertura de madeira aparente de planos inclinados é uma característica marcante do projeto. A sala de estar se integra com a sala de jantar, apesar de dois painéis de vidro demarcarem a divisão visual entre ambos os espaços. Assim como nas fachadas e nos demais ambientes internos, as cores neutras prevalecem, dom destaque para a textura das colunas revestidas de cantera, pedra trazida do México. O mobiliário de design moderno, apesar do contraste com o estilo arquitetônico rústico e colonial, cria um ambiente harmonioso devido aos tons neutros.