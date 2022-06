Colorido e moderno: esse sítio em Ouro Preto é puro sonho!

Há tempos o Brasil tornou-se um país urbano, com a maior parte de sua gente vivendo em cidades e desfrutando das facilidades, da infra-estrutura e dos serviços concentrados nas cidades. No entanto, muitas pessoas ainda nutrem o desejo de restabelecer a convivência com a natureza, em um ambiente mais bucólico e mais simples. Num país tão imenso quanto o nosso, não faltam rincões e lugares onde a natureza selvagem e a vegetação nativa se mantem intactas e onde sentimos que o mundo e a natureza ainda estão a salvos do concreto, do asfalto e dos arranha-céus.

Hoje apresentamos o Sítio Ouro Preto, localizado no caminho da estrada real, nos arredores de ouro preto, Minas Gerais, um destes recantos que ainda preservam o aspecto do Brasil bucólico e romântico. Este projeto foi desenvolvido pelo estúdio Beth Marquez Interiores e construído em um terreno de 32.000 m², apresentando superfícies revestidas de pedras oriundas da própria região e cores fortes, que buscou a máxima integração e harmonia com a paisagem natural circundante.

De acordo com os arquitetos, tudo foi pensado de maneira afetuosa, resgatando valores como gratidão, felicidade, compaixão e amor. Confira a seguir mais detalhes e imagens desta de casa de campo contemporânea espetacular com traços da tradição mineira. Os créditos das fotos são de Jomar Bragança.