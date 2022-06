Lustres e abajures inéditos para quartos

O cuidado com a iluminação é um dos principais fatores responsáveis pelo conforto em um quarto. Além de desenhar áreas do cômodo que são atingidas pela luz, ela tem o poder de facilitar a escolha das roupas, permitir uma boa leitura, criar um cenário de relaxamento ou funciona até mesmo como um estímulo. Um dos elementos decorativos que pode proporcionar isso tudo e ser inserido na sua decoração de forma prática, visualmente interessante e com custo acessível, é o abajur!

Sobre o criado-mudo, esta luminária tem a função de embelezar, gerando um ponto focal que valoriza os pontos que atinge no quarto. Mas sua função vai ainda além disso: ela pode permitir que os moradores assistam a filmes com a luz principal desligada, pode ajudar quem levanta à noite para beber água e não quer acender a luz central, pode criar um efeito confortável de luz indireta para quem está descansando no ambiente e entre outras funcionalidades. É um item que nunca sai de moda e sempre foi muito importante na decoração de ambientes como sala de estar, sala de leitura e sala multimídia.

Para ajudar na hora da escolha deste objeto, selecionamos aqui algumas possibilidades para o uso deste essencial artefato.