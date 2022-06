Apartamento genial!

No quarto o conjunto não fica atrás. Com um design moderno e inovador, o armário planejado fica praticamente invisível no ambiente. Revestido de espelhos e muito bem iluminado, dá uma impressão de amplitude, traz claridade, reveste e ainda por cima serve também como espelho mesmo. A mesa de encaixe próxima à cama também faz parte do desenho de móveis planejados e se mostra um elemento super prático que pode ser deslocado para qualquer canto do apartamento. Se posicionada na cama é um excelente apoio para o café da manhã, leitura ou Home Office. Perfeito!