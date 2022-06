Casa de campo extraordinária

Já a primeira vista vemos a casa uma aparência imponente que nos faz perceber com sua arquitetura única como o seu design é diferente de outras casas. A fachada do jardim é totalmente envidraçada e seu formato beneficia a abertura do espaço facilitando a visão exterior. A marquise existente faz com que o design da lage seja totalmente diferenciado. O acabamento com vidros escuros permite grande privacidade aos proprietários.