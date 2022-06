Cadeiras de design para sua casa!

A cadeira é um item indispensável na rotina de qualquer lar. Está entre o mobiliário de utilidade frequente e apoio a diferentes atividades do dia a dia. Mas como ir além do óbvio e inovar?

Através da extensa biblioteca de ideias do site homify, é possível encontrar um universo de design em diferentes ambientes decorados com modelos de cadeira especiais. E este universo é tão vasto que a criatividade não tem limites, pois suas formas são encontradas nos mais variados modelos, cores, materiais e estilos. E procurando nortear este vasto leque de possibilidades, a equipe homify separa todos os dias matérias especiais com seleções de projetos, espaços e dicas que compõem interessantes livros de ideias que podem auxiliar na busca pela decoração e projeto perfeitos, ou até mesmo contribuir na procura pela cadeira dos sonhos para sua casa!

Então, como não poderia ser diferente, hoje separamos uma dica pra lá de especial que é esta incrível peça com uma história única por trás. Projetada por um dos casais mais importantes e influentes na história do design moderno, Charles & Ray Eames, a cadeira Eiffel ganhou notoriedade e tornou-se um item visado e muito aplicado no design de interiores e que ainda hoje é utilizada como nunca nos projetos mais irreverentes e especiais.

O casal de designers foi capaz de deixar uma vasta contribuição muito rica para a história, com uma série de modelos de cadeira que se tornaram ícones no mundo todo, aplicados em diferentes áreas, ambientes e situações. A cadeira apelidada de Eiffel, também conhecida como cadeira Charles Eames, Eames Plastic Armchair ou cadeira Torre Eiffel, é facilmente encontrada no mercado e possui ainda variações interessantes dentro de seu modelo e uma vasta aplicação de cores.

Trata-se de uma cadeira de formas orgânicas e sinuosas em polipropileno com pés em madeira e metal. Uma peça especial projetada para durar toda uma vida, já que sua resistência e conforto são as premissas de sua invenção. Já pensou em escolher uma cadeira tão interessante quanto essa para compor sua casa? Então prosseguiremos com um passeio por projetos que souberam trazê-las com perfeição!