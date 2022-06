Uma casa de praia paradísiaca

A casa de praia é um lugar de refúgio e retorno à paz. Onde podemos e devemos descansar nos desligando de tudo à nossa volta para concentrar apenas naquilo que mais importa: viver.

Numa casa de praia esse desligamento vem a calhar, onde é possível reorganizar as prioridades da vida e se lembrar do quanto somos a peça chave única e essencial para a conquista da felicidade e dos resultados que desejamos. Além disso, o mar tem a propriedade de ajudar a renovar as energias e recomeços, limpando até mesmo os pensamentos que não estejam sendo positivos em nossas vidas.

Nesta casa de praia localizada no condomínio de Laranjeiras, perto de Paraty no Rio de Janeiro, o ambiente é ideal para quem busca toda essa renovação. Com uma arquitetura de interiores projetada pela equipe Marilia Veiga Interiores, o resultado é perfeito para proporcionar os melhores momentos de paz e bem estar à beira da piscina.

Vamos aproveitar neste artigo um delicioso tour pela casa que é repleta de bom gosto e delicadeza até nos mínimos detalhes. Então siga-nos neste maravilhoso passeio e faça bom proveito!