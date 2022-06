Guarda-roupas infantis feitos para sonhar

Também pensado para uma menina, este quarto projetado na Rússia apresenta armários planejados, sob medida para o espaço ao lado e sobre a cama em tons de rosa, branco e vermelho. O armário branco se destaca do papel de parede estampado em verde claro e ocupa praticamente duas paredes do quarto, o que significa muito espaço interno para organizar as roupas, os calçados e os acessórios da criança, entre outras coisas. A cor clara do móvel torna o ambiente leve, junto com o tapete igualmente branco. As luminárias no teto e ao lado da cama contribuem para o tom clássico do quarto.