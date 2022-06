Dicas para tornar a cozinha mais especial

No canto desta cozinha americana, encontramos um balcão confeccionado em laca branca e que conta com banquetas altas e de madeira. A composição é limpa e discreta, sem muitas alegorias. No entanto, a cozinha recebe um item que funciona a enfeitar o espaço por conta de seu formato e sistema de iluminação. No fim da banca, nos deparamos com uma cristaleira de vidro. Sua iluminação funciona a a partir do uso de fita de LED azul, que é acoplada a bancada.