10 mesas de centro para sua sala

Neste projeto das arquitetas Adriana Valle e Patricia Carvalho, do Rio de Janeiro, a mesa de centro ampla, com tampo de vidro e bordas de madeira ocupa um espaço especial nesta sala arejada e de tons claros. O tapete repete essa suavidade, que é quebrada eventualmente pelas almofadas coloridas no sofá e pelo quadro que remete a famosa canção do Beatles, All you need is love. A sala de estar se integra ao home-theater, criando um ambiente que se destaca pelas ótimas mobilidade e circulação.