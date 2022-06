10 ideias para salas de jantar pequenas

A sala de jantar é um dos espaços mais nobres dentro de uma residência. Espaço privilegiado dentro do ambiente familiar, a sala de jantar está a cada dia mais integrada às chamadas cozinhas americanas. Em residências com pequenas dimensões, as salas de jantar podem se tornar um elemento de charme e estilo dentro do projeto de design.

Assim como outros cômodos da residência, a sala de jantar deve traduzir o estilo de vida dos moradores e sua personalidade. Assim, os modelos de sala de jantar, mesas e cadeiras, podem variar do despojado ao sofisticado, do elegante ao descontraído. Do simples ao luxuoso. Basta saber exatamente aonde se quer chegar.

Neste artigo da homify, veremos alguns modelos notáveis de salas de jantar projetadas para ambientes reduzidos. O espaço até pode ser pequeno, mas a qualidade é imensurável. Delicie-se.