10 ideias de berçários paras meninos

Branco, madeira e off white são as cores que aparecem em peso neste belo e tradicional quarto de bebê menino. As peças também seguem a linha clássica e transmitem paz no ambiente. Os detalhes do berço são discretos e agradáveis. O estofado tem uma aparência confortável e faz harmonia com a estante. Os elementos decorativos em madeira, como os aviões e caixas se destacam no meio do branco. As caixas são peças funcionais para a organização de itens que vão ocupar o lugar. Para sugestões de cores do quarto, confira 5 cores ideiais para quarto de bebê.