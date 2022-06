Uma casa de praia minimalista!

A sala de estar com pé-direito duplo é o centro de integração da casa, possuindo amplos planos envidraçados, voltados tanto para a frente como para os fundos do terreno. A lareira é um elemento de destaque no plano de vidro que inunda o ambiente com a luz natural. A escada dentada, revestida de mármore conecta o térreo com o mezanino, que distribui para a varanda superior e área íntima e também serve como objeto decorativo, devido a nobreza e graciosidade do seu revestimento. As luminárias com pendentes Mamma Down na sala de jantar e o Mamma Up no pé-direito duplo são usados em diferentes tamanhos e são elementos de destaque.