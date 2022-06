Apê moderno com vintage twist!

Todo mundo sonha em adquirir seu próprio imóvel e desfrutar do conforto e da privacidade do próprio lar. O problema é que a medida que os empreendimentos são feitos em série, obedecendo um padrão, os imóveis tendem a se distanciar da realidade e das demandas de cada família, já que cada família possui necessidades distintas, a menos, que o apartamento seja adquirido na planta, o que torna possível a realização de algumas adaptações. No entanto, ainda quando existe esta possibilidade, a entrega ou a aquisição de um imóvel não resolve todos os problemas. Ao receber as chaves, o imóvel ainda está vazio, sem os moradores, sem os móveis, acessórios, objetos pessoais e sem a personalidade que dá vida ao ambiente.

Portanto, nesta hora a colaboração do design de interiores é muito útil, para orientar e auxiliar a escolha do mobiliário, dos revestimentos e na organização do layout, de modo a tornar o imóvel um ambiente familiar e acolhedor aos moradores, capaz de acomodá-los, de atender suas necessidades práticas e de faze-los se reconhecer no ambiente, como se o lar fosse a representação física de suas personalidades.

Foi com esta intenção que os proprietários deste imóvel recorreram ao trabalho dos arquitetos do estúdio Neoarch, para solicitar-lhes um projeto que fizesse o apartamento ganhar vida e personalidade e atendesse aos seus anseios e a suas necessidades práticas.

Confira a seguir o resultado deste projeto de decoração que deu vida e identidade ao apartamento, combinando mobiliário vintage com o estilo clássico e criando um lar charmoso e confortável.