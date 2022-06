Como aplicar Feng Shui no hall de entrada

Na entrada da casa, vale muito a pena ter um jardim florido para segurar as energias que vêm como flechas das ruas, especialmente se há uma rua que dá diretamente na casa. Do lado de dentro, também convèm vasos floridos, que têm a mesma função e, ainda por cima, embeleza, dá vida e cor ao espaço. Nada mais agradável do que um belo arranjo de flores logo na entrada da casa, convidando à alegria e ao bem estar. Procure ter flores em tons suaves, pois os tons mais vibrantes têm a energia do fogo e pode acelerar a energia do ambiente. Você também pode fazer belas composições com quadros pendurados no local, reforçando as energias positivas.