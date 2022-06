Modelos de cozinhas vermelhas

Modelos de cozinha podem seguir diferente disposições e cores. Quando tratamos de alimentos, as cores mais pensadas são amarelo e vermelho. E por que não pensar em uma decoração especial com detalhes em vermelho? Esta cor não precisa de limitar a placas de transito, roupas e maquiagem. Ela pode ir a diante e ser uma ótima opção para um local criativo e familiar.

Com um pouco de visão e planejamento, você vai ver que esse tom pode deixar qualquer cozinha linda! O vermelho é uma cor vibrante que remete a força, poder e energia. É um tom que combina com muitas outras cores, mas, como nos mostram as imagens abaixo, vão muito bem com o branco, preto e tons amadeirados. A cozinha vermelha, definitivamente, atrai olhares, pois, além de linda, é super moderna.

Em muitos dos casos, a cor vermelha é utilizada nos armários ou nas paredes. Não é tão comum o uso dela em ambos. Também pode ser usado em alguns pontos isolados e afastados do resto, como no estofamento de banquetas e das cadeiras, em objetos funcionais como panelas e chaleiras que fiquem dispostas em lugares abertos. Não há restrição de tamanho quando tratamos do vermelho. Se a sua cozinha for uma cozinha grande e ampla pode-se usá-lo com mais ousadia. Se for pequena, use em detalhes.