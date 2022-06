A beleza das linhas retas

Em geral, quando se escolhe para viver em um bairro afastado do centro da cidade, os maiores benefícios é poder estar mais próximo da natureza. Este projeto é uma resposta à necessidade de uma família que queria que seus filhos crescessem apreciando a natureza de uma forma mais pura e ativa. Cercado por um ambiente tranquilo, onde se pode desfrutar o ar livre e o cheiro da terra molhada.

A arquitetura da fachada resultou em um design majestoso, com volumes significativos e linhas retas. As paredes espessas foram construídas com tijolos para suportar a grande carga de gesso e revestimento. Além disso, o material utilizada para impermeabilizar a fachada é plástico e possui as precauções necessárias no caso de ocorrer microfissuras no gesso.

Iluminação amarelada, deixa o ambiente mais caloroso e convidativo… nos deixa curiosos para ver mais…