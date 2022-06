12 cortinas modernas para lares modernos

O tecido na cabeceira da cama automatizada simula um tradicional dossel, dando uma releitura contemporânea para um item clássico, neste quarto de um loft futurista. Nele, as cortinas cumprem uma função mais decorativa e divisória do que de proteção. Duas faixas de voil branco foram inseridas no nicho iluminado do gesso no teto, criando um efeito muito original. À frente das divisórias de vidro que separam a área de dormitório do restante do ambiente, elas também contribuem com uma segmentação visual.