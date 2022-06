Cadeiras de jantar que valorizam sua sala

As cadeiras desta sala de jantar, com estrutura em madeira e encosto e assento em preto, têm linhas limpas e ligeiramente sinuosas. São peças que se harmonizam perfeitamente com a mesa quadrada com tampo de vidro e base em madeira. O piso branco faz um belo contraponto com o revestimento das cadeiras, que lembram vagamente as famosas cadeiras de diretor de cinema. O aparador em madeira, por sua vez, realça a estrutura das cadeiras no mesmo material. O ambiente é clean, sem afetações, mas, ainda assim, com um ar sofisticado. A imagem é de Marcelo Magnani.