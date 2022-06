Casinha pré-fabricada de 65 m² é linda e pode ser montada em 1 dia

A imagem da parte posterior da residência nos evidencia a combinação de planos envidraçados e painéis de madeira. Os planos envidraçados permitem a visão panorâmica da paisagem do entorno. Apesar da qualidade e excelência da madeira que reveste o edifício, vemos também como a cobertura se prolonga para além do perímetro da casa, para protegê-lo da água da chuva e da radiação direta do sol. No perímetro inteiro da residência o projeto tratou de criar uma plataforma elevada do solo, que evita o contato da madeira com o solo, requisito técnico, e serve como uma ampla varanda ao ar livre, requisito arquitetural, para permitir ao moradores ter contato com o entorno e relaxar. O espaço pode ser incrementado com mobiliários simples, como cadeiras e mesas pequenas.