Casa hollywoodiana no meio da floresta

Uma das maiores atrações do projeto é a sala de estar suspensa no ar. Vista de fora, o volume envidraçado da sala de estar se projeta em balanço em direção ao jardim. O espaço envolto por planos envidraçado proporciona a experiência de integração com o jardim, como se os moradores estivessem ao ar livre. A solução também proporciona um melhor aproveitamento da luz natural. Além da mesa de jantar redonda e das cadeiras de formas elegantes, a luminária com pendente em acrílico e as cortinas translúcidas realçam o charme e a elegância do ambiente.