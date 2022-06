O jardim de inverno perfeito

Jardins de inverno são espaços internos que permitem a interação ou integração com a natureza nas estações mais frias do ano. Por isso, eles capricham na decoração e na escolha das plantas, que precisam ser resistentes.

Em alguns lugares, como o Brasil, o jardim de inverno se confunde com a varanda e pode ser utilizado o ano inteiro, já que as temperaturas mais elevadas convidam a abrir as portas. Aqui é mais frequente o espaço ser uma extensão da casa.

Já em países com estações mais rigorosas, o jardim de inverno pode contar até mesmo com uma lareira. Outra possibilidade comum nesses lugares é o jardim de inverno como uma instalação completamente à parte da casa, buscando mesmo colocar as pessoas no centro do jardim sem o risco de passarem frio.

Nesta seleção de imagens, vamos fazer um pequeno giro por alguns países do mundo para conhecer os jardins de inverno que existem por lá; Inspire-se neles para criar o seu!