Casa de outra galáxia

Com o estilo bangalô moderno, essa residência eleva os seus traços tradicionais através do seu elemento surpresa que você descobre ao conhecer os interiores. A lage foi escondida e revestida com um telhado escuro em formato de diamante enquanto o exterior foi revestido com madeira castanha dando um toque caloroso e convidativo para quem observa.

As grandes janelas de vidro tornam o espaço interior ainda mais deslumbrante e iluminado. Veja!