12 cadeiras para escritório deslumbrantes

Em muitos casos, o design da cadeira evidencia o status e a posição hierárquica do seu ocupante. Neste projeto magnífico, elaborado pela arquiteta Dani Santos, a cadeira executiva com estrutura cromada, com assento e encosto em tela de nylon e com encosto exclusivo para cabeça revela o alto grau hierárquico de seu ocupante, enquanto as demais cadeiras revestidas de couro sintético, como boas coadjuvantes, compõem a decoração do ambiente, que conta ainda com prateleiras que deixam os livros e objetos à mostra, piso de madeira e uma mesa em forma de L, com um tampo de vidro, apoiado sobre a escrivaninha e o criado, que compõem um ambiente elegante e aconchegante.