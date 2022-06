Incrível casa contêiner

A tendência de usar contêineres para a construção de casas está cada vez mais em voga. Eles representam um tipo de construção mais sustentável no sentido de reaproveitar os materiais disponíveis. Além disso, funcionam bem para quem busca economizar em uma obra onde o orçamento é pequeno. O resultado é uma casa moderna que expressa toda a personalidade descolada do morador.

As casas contêiner atraem principalmente jovens e pessoas antenadas. Na Coreia não é diferente. Lá, esse tipo de casa também está virando tendência. E é de lá que vem esse projeto que vamos conhecer hoje, realizado pelo escritório Thinktree Architects and Partners e com uma metragem total de 98.59 ㎡.