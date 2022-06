Como escolher uma torneira moderna para seu banheiro

Quantos pequenos hábitos você tem no seu lar? Abrir e fechar o chuveiro, abrir e fechar a torneira, dar a descarga e outras coisinhas cotidianas que fazemos inúmeras vezes sem nos darmos conta. E é para falar de um destes hábitos que trouxemos nosso artigo hoje.

A torneira dos banheiros há muito tempo deixou de ser apenas um detalhe com o qual o banheiro é composto. Com o passar do tempo, estes objetos foram ganhando uma importância estética cada vez maior e, hoje, é impossível falar da decoração de cozinhas em banheiros sem falar nesta pequena peça que faz toda a diferença. Muitos modelos são encontrados no mercado, alguns com funções mais básicas, outros com modelagens e especificações mais incrementadas. A diversidade de materiais com os quais as torneiras são feitas também merece uma atenção especial. Torneiras em estrutura metálica ainda são as preferidas nos banheiros. Bonitas e fáceis de limpar, se adequam perfeitamente a decoração. No entanto existem ainda outras peças elegantes em plástico, cobre e outros materiais.

Outras atenção especial deve ser quanto ao tipo de torneira. As convencionais têm uma regulagem básica quanto a abertura e fechamento do jato de água e são direcionadas ao uso com água fria. As torneiras com misturadores são direcionadas para o uso de água quente e fria e podem ser em dois modelos: as com monocomando, com o uso de apenas uma alavanca que pode ser ajustada à temperatura ideal, e as com duplo comando, que fazem o mesmo trabalho do primeiro modelo, mas com duas alavancas para a mistura da água. As opções ainda estendem-se a torneiras com temporizador, ideais para a economia no consumo de água, evitando o esquecimento da torneira aberta.

Para escolher a torneira do banheiro, você deve atentar-se ainda ao modelo de sua cuba. O mais importante é que a distância entre a bica da torneira e a cuba tenha um espaço confortável para lavar as mãos, que será o uso mais comum. As opções neste caso são entre torneiras de mesa x torneiras de parede. No primeiro caso, as torneiras têm uma instalação tradicional, já que se apoiam sobre a bancada com a curva de água direcionada ao centro da cuba. No segundo caso, as torneiras são instalada diretamente na parede, com uma extensão reta alongada, para esta escolha é necessária uma adaptação da instalação hidráulica, no entanto, o resultado é mais bonito e elaborado do que as tradicionais torneiras de mesa. Em ambas as escolhas, a atenção deve ser dada quanto ao fluxo de água, que deverá cair diretamente sobre o ralo da pia.

Já que agora você sabe de algumas dicas essenciais para acertar em cheio na escolha de sua torneira, é hora de seguirmos em frente para visualizar alguns projetos incríveis que darão excelentes ideias para que você tenha a melhor escolha no momento de deixar o seu banheiro ainda mais incrível.

Venha conosco, aproveite e inspire-se!