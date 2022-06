Uma casa minimalista e encantadora

Na sala de estar predominam as superfícies neutras das superfícies, do mobiliário e acessórios como as cortinas na cor bege. O toque de cor é dado pelas almofadas do sofá, revestido de lona na cor bege, e pelo tapete persa. Esta neutralidade serve para realçar a presença do painel de madeira e do jardim, integrado ao ambiente por meio de uma amplas aberturas envidraçadas que inundam o espaço de luz, tornando-o mais agradável e fluído.