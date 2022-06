Cores para decorar salas de estar

A arquiteta Gislene Lopes projetou com sucesso esta grande sala. Com elementos rústicos, ela cria uma estética natural, sem perder a contemporaneidade da construção do lugar. Seguindo a linha de uma arquitetura limpa, uma conexão ao estilo de fazendas mineiras é revelada através do telhado com grandes beirais e decoração com fortes referências históricas. A parede frontal em verde grama fala diretamente com as plantas que decoram o ambiente. Os bancos em laranja e amarelo criam jogo com a parede externa em tons avermelhados.