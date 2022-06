Como escolher o piso ideal para a casa

Enfeitar sua casa é amá-la. Mas, antes do amor, sempre surgirão as dúvidas. Não ter todas as certezas antes de cada escolha é saudável. Por causa das dúvidas, você fará pesquisas, encontrará soluções que lhe agradam mais, enquanto outras não apetecem tanto. Agradecer a dúvida por encontrar as respostas certas é parte do processo. Afinal, pode ter sido por causa de alguma dúvida que nos encontramos neste artigo. E desta vez, quem vai agradecer à dúvida seremos nós, que, junto com você estamos sempre em busca das melhores formas de deixar o nosso lar maravilhoso.

Uma das dúvidas mais frequentes e também mais importante que nos visita no início da construção de um lar ou na reforma do mesmo, é quanto ao tipo de piso a ser escolhido para cada ambiente. Para chegar a boas respostas é preciso fazer alguns questionamentos, como: o cômodo terá um uso frequente? qual o estilo de decoração que queremos dar ao local? qual a temperatura média do local que você mora? e por aí vão outras questões importantes que a companhia de um profissional solucionará das melhores formas possíveis. E esta é, sem dúvidas, a nossa melhor dica: consulte um profissional de arquitetura, design e decoração sempre que puder. Eles têm as chaves que abrem o baú com todas as respostas que queremos para o nosso lar.

Para aproveitar estas experiências em diversos lugares do mundo, juntamos 8 sugestões sobre qual piso escolher em cada cômodo do seu lar. Pisos laminados, porcelanatos, cerâmicos, de madeira, cimento e pedra são as soluções sugestivas conforme cada ambiente a ser decorado. Cada escolha, claro, dependerá mais de suas preferências pessoais do que as sugestões aqui direcionadas, contudo o nosso esforço é para trazer boas ideias nos momentos de escolhas para o seu lar.

Esperamos que aproveite ao máximo não só as sugestões de decoração, como todos os detalhes que fazem dos projetos abaixo, ideias incríveis para o seu lar. Aproveite ao máximo e inspire-se!