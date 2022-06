Banheiras lindas para sonhar

Ter uma banheira em casa é o sonho de muitas pessoas. Quem não gostaria de ter um bom banho relaxante todos os dias em uma banheira de água quentinha, pronta para aliviar os estresses, tensões e dores nas articulações? Ter uma banheira no banheiro de casa é algo que, sem dúvidas só traz benefícios para quem faz esta escolha. Atualmente o mercado dispõe de muitos modelos. De infláveis à hidromassagens, com muitas variações para atender as mais diferentes necessidades financeiras, as opções são ricas em detalhes e na composição de materiais. Entre os modelos tradicionais, a mais barata atualmente é o modelo de água quente portátil. Se você adora esta ideia, leve algumas em conta algumas considerações, como o tamanho mínimo a ser disposto para abrigar sua banheira. A recomendação mínima de espaço livre só para a banheira é de 1,90 m. x 2,10 m., analise a planta do seu banheiro e veja como chegar ao espaço ideal para a alocação do objeto. Além disso, é recomendável um local bem ventilado para abrigar sua banheira.

