Resoluções de Ano Novo em pleno mês de Fevereiro

A boa novidade de se montar uma parede (vertical ou horizontal) ou teto verde é que hoje em dia tem modelos para os mais variados gostos e espaços. A má novidade é que nem todos eles são do tipo faça você mesmo, portanto é preciso pesquisar bastante, depois de determinar a metragem, as condições de sol e umidade, as espécies que podem ser utilizadas no espaço destinado. Uma das mais simples estruturas é formada por barras de madeira nas quais se penduram vasos em meia-lua, cuja irrigação é manual. Outra que é fácil de se montar se apresenta em modulados, que comportam 18 plantas. Entre as espécies que melhor se adaptam estão as samambaias, as bromélias, as ripsalis e até as suculentas, se houver bastante sol. As espécies com flores são as mais difíceis de manter. Procure se informar em lojas de jardinagem e, com certeza, você vai encontrar o modelo certo para você.