Show de armários para banheiros

De que adianta ter uma bela banheira, uma excelente ducha, pedras maravilhosas como revestimento… se a parte funcional, como os armários, não são suficientes para um bom uso do banheiro? No frigir dos ovos no dia a dia, é importante contar com espaços, compartimentos, gavetas, divisórias, nichos e outros artifícios que ajudam a organizar os itens básicos de higiene e beleza. De preferência, o projeto de marcenaria deve prever portas para ocultar alguns objetos, afinal, parte do material necessário neste tipo de ambiente não tem lá tanto glamour assim. Hoje em dia, é possível contar com versões de armários para banheiros muito atraentes, o que tornou obsoleta aquela modesta caixa espelhada para instalação sobre os azulejos. Aposte em portas deslizantes, divisórias discretas, gavetas ocultas, nichos decorativos e móveis originais. Outra sugestão frequente no trabalho dos arquitetos é a criação de armários superiores discretos, apenas com portas de vidro, ideia que traz amplitude e sofisticação.

Seguindo essas orientações, tanto você quanto sua sala de banho vão ganhar em aparência.