Tendência: móveis de madeira

No projeto de sala de estar do arquiteto Diogo Ribeiro, temos uma paleta de cores quentes e terrosos. Eles vão do marrom ultra escuro ao vermelho tomate. As paredes em marrom claro conversam diretamente com o mobiliário. Os quadros abstratos e detalhes em vermelho abrem pontos de luz que criam interação de cor no local. A escolha das cadeiras de madeira foi na clássica peça Luis XVI. Em uma versão sóbria, ela vem em madeira pintada em preto com estofado em nude e se mistura de forma delicada com os demais elementos da sala.