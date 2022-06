Uma casa de praia sem limites

Quem possui uma residência por muito tempo já se habituou a conviver com as mudanças na casa e com as reformas, que visam a adaptar o espaço construído às novas necessidades, que surgem com o decorrer do tempo, como o nascimento inesperado de mais um filho, por exemplo, ou a restaurar ou renovar as estruturas e instalações. Seja qual for o motivo, assim como nossas vidas mudam inevitavelmente, os edifícios também mudam. Portanto, uma reforma é sempre bem-vinda, para manter a segurança e a conservação das estruturas e instalações e para adequar os espaços às nossas necessidades práticas, em constante transformação.

Hoje apresentamos o projeto de reforma da Casa Itaipu, localizada em um condomínio fechado, em Niterói, concebido pelo escritório da Amanda Miranda Arquitetura, que recorreu a novas instalações e promoveu uma nova distribuição espacial e, consequentemente, uma nova decoração. A reforma incluiu também intervenções na área externa e na fachada.

O resultado você confere a seguir. Convidamos você a conferir mais detalhes e imagens do projeto de reforma da Casa Itaipu, sem extravagâncias e sem elementos supérfluos, que priorizou a funcionalidade e a qualidade dos novos acabamentos e acessórios, de modo a tornar a casa mais confortável e aconchegante.