Móveis incríveis para varandas

Aqui também foi planejada uma varanda gourmet, desta vez em estilo moderno. A área de trabalho, em revestimento madeirado, conta com churrasqueira, bar e cozinha. A área de refeições vem em seguida, com uma bela mesa em madeira com linhas retas e cadeiras brancas com linhas sinuosas. Já a área de estar conta com sofá e poltronas com estrutura em material natural, em tom escuro, e estofados claros. As almofadas amarelas e listradas dão um toque vibrante, assim como a fruteira laranja sobre a mesa. A mesa de centro, por sua vez, é do mesmo material do sofá e das poltronas, com tampo de vidro. O piso claro e as janelas amplas que tomam duas das quatro paredes conferem leveza ao espaço. Mais dicas sobre varandas gourmet, você encontra neste artigo.