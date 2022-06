Como utilizar prateleiras para ganhar espaço extra no quarto

Espaços pequenos, grandes soluções. Muitos recursos funcionam como mágica na decoração e isto é perfeito para quem sofre com pequenos espaços em casa. Se você mora em um apartamento ou casa de espaços contados aos passos, sabe da importância em aproveitar as lacunas deixadas em todos os lugares possíveis. Afinal, se juntar todas as coisas que você gostaria de colocar na decoração do seu lar, uma casa de 20 cômodos poderia ser o suficiente. Mas, como as paredes do seu lar estão longe no tamanho de um casebre colonial de cômodos intermináveis, é bom nos juntarmos para encontrar soluções que nos ajudem a ter uma casa que tenha muito do nosso jeitinho.

Hoje, com um passinho curto de cada vez, abriremos as portas de alguns quartos projetados por excelentes profissionais homify. A nossa busca será por uma solução que sempre merece a sua atenção tanto para a organização de itens quanto para a decoração: as prateleiras. Guerreiras, multifuncionais, organizadoras, imprescindíveis na decoração. É, as prateleiras têm mesmo muitos adjetivos direcionados ao seu pequeno tamanho que merecem muito a nossa atenção. Ter elas para a composição do quarto oferecem ajudas maiores do que podemos imaginar.

Se você ama livros, eles ficarão perfeitos exibidos nas prateleiras, assim como o mesmo vale para pelúcias, quadros, retratos, objetos e tudo o mais que puder ser organizado. Seja sobre a cabeceira da cama ou espalhadas pelo quarto, seja juntando-se aos nichos decorativos ou das formas mais criativas. Sempre vale apena apostar nesta boa ideia.

Por isso, siga conosco para as sugestões abaixo e use-as como fonte inspiradora para o seu lar. Temos certeza que ao final, você estará com excelentes ideias que deixarão o seu quarto tão grande quanto você merece. Aproveite!