As melhores beliches para a sua casa

Garotos e super-heróis sempre resultam em uma combinação explosiva. É o caso deste quarto de estilo minimalista no qual o beliche obedece uma estrutura diferenciada, com as camas posicionadas transversais uma à outra. As estruturas em aço e o papel de parede estilizado dão a sensação de que as crianças se encontram no laboratório secreto do herói. Para eles, todo dia é uma aventura! A paixão pelos super-heróis se completa com os quadros acima da cama de baixo e, claro, com o pôster do Batman, que domina todo o ambiente.