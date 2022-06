Mesas de vidro incríveis

Um ambiente sofisticado no qual todos os ambientes se integram com harmonia. Sala de estar, sala de jantar, escritório e cozinha funcionam como um único ambiente vivo, que respira e pulsa com energia e luz. Esta última, por sinal, vem das grandes janelas que ampliam ainda mais o espaço e permitem uma visão completa da paisagem exterior. A mesa redonda com base em aço se comunica tanto com a cozinha como com a sala de estar, oferecendo uma sensação especial de mobilidade e dinamismo. Leve e sutil, a mesa é apenas mais um dos belos elementos que completam esse projeto brilhante!