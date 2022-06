Dicas para ter uma casa minimalista

O primeiro passo para iniciar a decoração da sua casa minimalista, é começar com mobiliário. As maiores peças em quase qualquer ambiente são os móveis. Desta maneira, quanto menos peças de mobiliário, o melhor! Pense alguns itens do mobiliário podem ser eliminadas sem pecar no conforto do seu cômodo.

Quantas móveis seu quarto precisa? Considere o essencial. Por que você precisa mais do que uma cama e armários em um quarto? No seu quarto nada mais importante do que uma cama, uma cômoda e uma mesa de cabeceira. O resto é exagero!

Janelas nuas são suas amigas em um quarto minimalista. Se você pode deixar suas janelas sem adornos e permitir que a luz natural entre, aumentaria significativamente a decoração. Se a privacidade é um problema, use os materiais de cortina mais finos ou use persianas.