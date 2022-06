TOP 5: Casas inteligentes, decoração e muito mais!

Mais um dia quente de verão, em que o homify separou especialmente para todos os seus leitores uma seleção dos projetos e dicas de decoração mais incríveis para interiores e exteriores. Para aqueles que adoram se inspirar com as mais incríveis, únicas e originais ideias, é chegada a hora de conhecer os 5 artigos mais populares da semana entre nossos leitores. Temos certeza de que você sairá completamente surpreendido!

O nosso TOP 5 deste domingo está pra lá de diferente e especial, com uma reunião maravilhosa de dicas de decoração e arquitetura aplicadas a soluções tecnológicas e criativas. Deseja renovar seu banheiro com dicas quentíssimas?! Aqui você encontrará as melhores opções de design especialmente voltadas para banheiros pequenos. Que tal inspirar-se para construir a fachada mais incrível dos sonhos?! Já pensou em conhecer novas tendências de arquitetura que podem mudar todos os seus conceitos?!

Nada como conhecer, aprender, renovar, expandir a mente e as ideias! Observe como renovar espaços totalmente negligenciados e não deixe de nos contar o que achou de cada um destes artigos recheados de criatividade e bom gosto. Vamos conhecê-los?!

Nosso TOP 5 da semana é…