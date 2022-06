Fachada destruída renasce das cinzas

A casa que mostramos hoje é um exemplo do desenvolvimento econômico e crescimento urbano da Coréia. Um crescimento que tem ocorrido surpreendentemente rápido. Nos últimos tempos, as casas têm servido simplesmente à situação do momento, com a finalidade de oferecer o máximo de lucro no menor tempo possível. Com isso, as casas familiares vão ganhando diversas camadas na tentativa de conseguir um lucro alto com aluguel e as casas têm perdido sua finalidade de uso primordial.

O projeto que selecionamos, portanto, é uma reforma de uma casa. Não uma casa qualquer, mas uma de meia-idade de 42 anos que passou por diversas reformas antes de virar finalmente uma casa. Um magnífico trabalho realizado pelo escritório coreano Moohoi. Vamos ver como uma casa que já tinha passado por tantas operações finalmente pode respirar novos ares como uma casa moderna.