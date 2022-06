Uma linda casa moderna

No dormitório também predominam as superfícies brancas, exceto no piso revestido de madeira. A decoração do ambiente é composta de cama com cabeceira estofada, na cor bege, recamier na cor bege, dois criados mudos, de estilo clássico e cor bege, e cortina também de cor bege. Duas luminárias e uma obra de arte, situada sobre a cabeceira, complementam e incrementam a decoração do ambiente, dando-lhe mais personalidade e elegância.